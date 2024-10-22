Казань, 22 октября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. За минувшее десятилетие отношения России и Китая прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер, заявил 22 октября председатель КНР Си Цзиньпин.

Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани Си Цзиньпин подчеркнул, что турбулентность в международных отношениях не может поколебать его уверенность в незыблемости дружественных отношений двух стран.

«За минувшее десятилетие китайско-российские отношения, выдержав испытания переменчивой международной ситуацией, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер. Мы с вами всегда уделяем повышенное внимание китайско-российским отношениям и держим их на личном контроле», — заявил председатель КНР.

В ходе встречи он также отметил вклад сотрудничества России и Китая в защиту справедливости в мире и назвал БРИКС важнейшей платформой для консолидации стран.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Кремля ранее проинформировала, что лидеры стран — членов БРИКС на саммите, который проходит в Казани 22–24 октября, уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

Отношения России и Китая являются главным фактором глобальной стабильности, заявил Путин 18 октября на встрече с представителями СМИ стран БРИКС. Отношения Москвы и Пекина строятся на равноправной основе, с учётом интересов друг друга, и Россия исходит из того, что Китай её стратегический партнёр и союзник, подчеркнул президент. В ходе встречи с председателем КНР на полях саммита БРИКС в Казани Путин назвал отношения двух стран образцовыми.