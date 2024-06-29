Лондон, 30 июня, 2024, 02:05 — ИА Регнум. Западные страны должны вновь научиться извлекать выгоду из «игры на эскалацию» против России, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на публичной лекции в британском Оксфордшире.

Иван Шилов ИА Регнум Радослав Сикорский

Глава МИД на странице в соцсети X (бывший Twitter) привёл соответствующий фрагмент из своей речи. Он выступал на лекции, организованной фондом Ditchley Foundation.

В рамках этого призыва Сикорский посоветовал Западу конфисковать у России её замороженные активы. Министр также отметил, что ему нравится принцип «мы выигрываем — они проигрывают», который использовался 40-м президентом США Рональдом Рейганом в отношениях с Советским Союзом.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посягательство западных стран на замороженные российские активы является воровством и элементом гибридной войны в отношении России.

12 июня агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец распространило информацию о том, что лидеры стран «Большой семёрки» (G7) договорились выделить Киеву $50 млрд до конца года за счёт прибыли от замороженных российских активов. После этого Захарова предупредила, что Москва примет серьёзные ответные меры, если Запад решится на указанный шаг.

27 июня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил, что в рамках определённых условий хищение активов, принадлежащих России, может быть сочтено как агрессия.