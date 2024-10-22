Москва, 22 октября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Имя вратаря Льва Яшина достойно увековечено в Москве, в честь него названа улица, стадион «Динамо» и футбольная академия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Сегодня 95 лет со дня рождения одного из выдающихся москвичей, футболиста, олимпийского чемпиона и единственного вратаря в истории, получившего «Золотой мяч», — Льва Ивановича Яшина. Имя легендарного вратаря достойно увековечено в нашем городе», — написал он в посте.

Собянин уточнил, что, помимо улицы в районе Некрасовка, стадиона родного для футболиста «Динамо» и футбольной академии на базе этого стадиона, есть ещё памятная доска на территории исторического стадиона «Красный Октябрь», два памятника у динамовской арены и на Аллее Славы олимпийского комплекса «Лужники», а также две мемориальные доски на стенах домов столицы.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа Собянин рассказал, что власти Москвы продолжают реализовывать масштабную программу по реставрации памятников архитектуры. По его словам, в 2023 году удалось вернуть первоначальный облик ещё 220 историческим объектам.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов 9 августа рассказал, что инвесторы с 2017 года завершили восстановление 12 помещений в объектах культурного наследия столицы. Он добавил, что сейчас продолжается реставрация ещё 15 объектов.