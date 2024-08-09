Москва, 9 августа, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Инвесторы с 2017 года завершили восстановление 12 помещений в объектах культурного наследия Москвы и продолжают реставрацию ещё 15, рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«Сотрудничество выгодно столице, так как покупатели реставрируют исторические объекты, а затем используют их в соответствии с охранными предписаниями», — процитировала его 9 августа пресс-служба мэрии мегаполиса.

Для предпринимателей инвестиции в объекты культурного наследия дают возможность развивать бизнес в районах, где высокая деловая, потребительская и туристическая активность, отметил Ефимов. Общая площадь помещений, по которым с 2017 года заключили договоры купли-продажи исторических зданий, составляет более 4 тыс. кв. м.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице отреставрируют два театра. В «Табакерке» восстановят потолки, которые последний раз ремонтировали 100 лет назад. В «Мастерской «12» Никиты Михалкова требуется усиление несущих колонн, пострадавших из-за протечек.

За последние 13 лет в Москве, по данным мэрии столицы, отреставрировали более 2 тыс. памятников архитектуры. В год восстановительные работы завершают примерно на 200 объектах культурного наследия.