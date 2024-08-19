Москва, 19 августа, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Правительство Москвы продолжает реализовывать масштабную программу по реставрации памятников архитектуры, в 2023 году удалось вернуть первоначальный облик ещё 220 историческим объектам. Об этом 19 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

сайт Сергея Собянина

«Среди возрождённых шедевров — прославленный Театр эстрады, любимый несколькими поколениями московских зрителей. Легендарный Дворец пионеров на Воробьёвых горах, из которого вышло много талантливых ученых, инженеров, спортсменов, артистов», — написал он.

Также реставраторы вернули исторический облик павильону № 66 на ВДНХ, посвященному Узбекистану, памятнику покорителям космоса, установленному недалеко от входа на эту выставку, а также фасадам Нового собора и башням Донского монастыря.

За 13 лет в Москве обновили 2190 объектов культурного наследия. В настоящее время в работе у реставраторов находятся ещё более 500 памятников архитектуры.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что инвесторы восстановили 12 помещений в объектах культурного наследия столицы и продолжают реставрировать ещё 15. Сотрудничество с предпринимателями предусматривает, что они в купленных исторических объектах проведут работы в соответствии с охранными предписаниями. Это выгодно и городу, и бизнесу.