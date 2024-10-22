Казань, 22 октября, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, где пройдёт саммит БРИКС. Об этом 22 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Президент уже в Казани», — приводит ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля добавил, что изменений в рабочем графике президента нет.

22 октября Путин в Казани проведёт несколько двусторонних встреч с участниками саммита. Вечером запланирован неформальный обед для глав делегаций.

В последующие два дня саммита также ожидаются двусторонние встречи.

Как передавало ИА Регнум, с 22 октября в Казани стартует трёхдневный саммит БРИКС. В числе гостей ожидают представителей более 30 государств.

В рамках XVI саммита лидеры стран мирового большинства обсудят острейшие кризисы на планете, формирование многополярности и подключение новых государств к работе в БРИКС, взаимодействие в сфере безопасности, реформу международной финансовой системы, развитие межбанковской кооперации, расширение взаиморасчётов в национальных валютах.

Всего на мероприятии ожидают участия 36 стран и шести международных организаций. Также запланирован визит генсека ООН Антониу Гутерриша.

БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, и эта роль, по словам президента России, будет расти. Путин 18 октября отметил, что совокупный ВВП объединения составляет более 60 трлн долларов, а общая доля мирового валового продукта уверенно превышает соответствующий показатель так называемой «Группы семи» (G7).