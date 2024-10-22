Пхеньян, 22 октября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится родной сестрой лидеру КНДР Ким Чен Ыну, сравнила политику Украины и Республики Корея, назвав две страны «невоспитанными собаками, выпестованными США». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

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«Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые, как две капли воды. Надо назвать это общими чертами, присущими невоспитанным собакам, выпестованным США», — отметила Ким Ё Чжон.

Вместе с этим Ким Ё Чжон раскритиковала южнокорейские власти за нарушение воздушного пространства КДНР, пообещав ответ со стороны Пхеньяна.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сотрудничество между Россией и КНДР не направлено против Южной Кореи, оно носит партнёрский и добрососедский характер.

21 октября журнал Newsweek написал, что Южная Корея может решиться на отправку своих военных на Украину, если подтвердится участие в конфликте бойцов КНДР на стороне России.

До этого министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России.

В свою очередь Дмитрий Песков 10 октября назвал такие заявления южнокорейской стороны похожими на информационную утку.

В использовании северокорейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости, подчёркивал ранее президент России Владимир Путин.