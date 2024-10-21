Вашингтон, 22 октября, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Южная Корея может решиться на отправку своих военных на Украину, если подтвердится участие в конфликте бойцов КНДР на стороне России. Об этом написал журнал Newsweek.

(сс) Republic of Korea Armed Forces Солдат армии Южной Кореи

По данным издания, Сеул выразил готовность помочь ВСУ в допросе северокорейских военных и переводе их слов при попадании в плен. Также Южная Корея намерена обучать украинских солдат и познакомить их с тактикой военнослужащих КНДР.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября глава киевского режима Владимир Зеленский без доказательств обвинил КНДР в участии в украинском конфликте. Он якобы заслушал доклад украинских разведывательных служб по этому вопросу.

В свою очередь глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить заявления Киева о якобы присутствии войск Северной Кореи в зоне проведения российской спецоперации. Он уточнил, что Пентагон продолжит изучать этот вопрос.

По словам министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна, Северная Корея якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. На фоне своих заявлений он напомнил о взаимном договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на союз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 октября назвал такие заявления южнокорейской стороны похожими на информационную утку.

В использовании северокорейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости, подчёркивал президент России Владимир Путин.