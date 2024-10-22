Киев, 22 октября, 2024, 07:14 — ИА Регнум. В ночь на 22 октября в Сумах и Полтавской области Украины были слышны взрывы. Об этом сообщили в украинских СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

На фоне взрывов в Полтавской области области звучала воздушная тревога, написал телеканал ТСН.

О повторных взрывах в Сумах на севере Украины сообщил телеканал «Общественное». Серия взрывов прогремела также на фоне объявленной воздушной тревоги.

Как передавало ИА Регнум, два спиртзавода были повреждены в результате ночной атаки украинских беспилотников в Тульской области. Получили повреждения помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в посёлке Лужковский Суворовского района. Предварительно, никто не пострадал. На местах работают специалисты экстренных служб.

19 октября во временно подконтрольном Киеву городе Запорожье российскими войсками было поражено место дислокации иностранных наёмников ВСУ. Рядом находился склад боеприпасов, поэтому взрыв произошёл с детонацией. По предварительным данным, в результате удара погибли более 20 боевиков, не менее 60 получили ранения.