Бразилиа, 22 октября, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который не сможет присутствовать лично на саммите БРИКС в Казани из-за проблем со здоровьем, намерен 22 октября провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. О планах главы государства сообщается на сайте правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лула да Силва

В частности отмечается, что у Лулы 22 октября в 9:30 (15:30 мск) запланирован телефонный разговор с президентом Путиным.

По заверению чиновников, Луис Инасиу Лула да Силва после травмы уже провёл совещание по вопросам внутриполитической и международной повестки дня.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент с Лулой да Силвой произошёл дома, он получил травму затылка, упав в ванной. Здоровью президента удар не представляет опасности, но медики посоветовали ему не летать на дальние расстояния. Бразильский лидер примет участие в саммите в онлайн-формате, а делегацию в Казани возглавит министр иностранных дел Мауру Вьейра.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмена поездки бразильского лидера на саммит БРИКС не связана с решением президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20. Саммит БРИКС состоится в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров.