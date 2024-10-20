Бразилиа, 20 октября, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Делегацию Бразилии на саммите БРИКС в Казани возглавит не президент Луис Инасиу Лула да Силва, а министр иностранных дел страны Мауру Вьейра. Об этом 19 октября сообщил портал G1.

Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«МИД проинформировал, что министр Мауру Вьейра возглавит делегацию», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что с президентом Бразилии Лулой да Силвой произошел дома инцидент, в результате которого он получил травму затылка. Врачи заверили, что для здоровья бразильского лидера травма опасности не представляет, но порекомендовали ему некоторое время не путешествовать на дальние расстояния.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметила пресс-служба бразильского лидера, Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС по медицинским показаниям. Он примет участие в мероприятии по видеосвязи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что отмена поездки бразильского лидера на саммит БРИКС не связана с решением президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20.

Путин 18 октября сообщил, что не поедет на саммит G20, который пройдёт в Бразилии в ноябре, чтобы не срывать мероприятие. По словам главы государства, несмотря на ситуацию вокруг России, у него сохранились дружеские отношения с Лулой да Силвой. Однако на фоне выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест российского лидера поездка приведёт к очевидным последствиям.

Саммит БРИКС состоится в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров.