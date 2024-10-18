Москва, 18 октября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии в ноябре, чтобы не срывать мероприятие.

Global Look Press/Carlos Elias Junior/Keystone Press Agency

По словам главы государства, несмотря на ситуацию вокруг России, у него сохранились дружеские отношения с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Однако на фоне выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест российского лидера поездка приведёт к очевидным последствиям.

«Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что даже если исключить этот МУС [в качестве ограничительного фактора], разговор будет только об этом. Мы фактически сорвем работу «двадцатки». Зачем? Мы же взрослые люди», — объяснил Путин 18 октября на встрече с представителями СМИ стран — членов БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, Путин отметил, что обойти решение МУС легко с помощью подписания межправительственных соглашений между странами. В теории его можно подписать и с Бразилией, тогда государство не будет поставлено в сложное положение.

15 октября генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что Бразилия, признающая юрисдикцию МУС, обязана арестовать Путина при его прибытии в страну. Поводом к заявлению послужила якобы полученная Киевом информация о намерении российского лидера посетить саммит G20.

Президент Бразилии в декабре 2023 года заявил, что пригласит российского лидера на саммит G20, несмотря на ордер, выписанный Международным уголовным судом (МУС) в его отношении. Глава латиноамериканской республики также напомнил, что Бразилия является членом МУС.

Путин в сентябре прибыл с официальным визитом в Монголию, которая также признаёт юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы и Улан-Батора нет проблем по этому вопросу.