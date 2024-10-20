Москва, 20 октября, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Отмена поездки бразильского лидера Луиса Инасиу Лула да Силвы на саммит БРИКС не связана с решением президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20. Об этом 20 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Нет», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос том, могут ли быть эти вещи связаны.

Он добавил, что в Кремле «и в голову эта мысль не могла прийти».

Как ранее передавало ИА Регнум, пресс-служба бразильского лидера сообщила, что Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС по медицинским показаниям. Он примет участие в мероприятии по видеосвязи.

Путин 18 октября сообщил, что не поедет на саммит G20, который пройдёт в Бразилии в ноябре, чтобы не срывать мероприятие. По словам главы государства, несмотря на ситуацию вокруг России, у него сохранились дружеские отношения с Лулой да Силвой. Однако на фоне выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест российского лидера поездка приведёт к очевидным последствиям.

Саммит БРИКС состоится в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 октября заявил, что, несмотря на то, что на саммит БРИКС аккредитовалось большее число участников, чем ожидалось изначально, сроки мероприятия увеличены не будут.