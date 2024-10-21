Бразилиа, 21 октября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пропустит грядущий саммит БРИКС в Казани, потому что упал в ванной и ударился затылком, что спровоцировало небольшое кровоизлияние, сообщил телеканал GloboNews со ссылкой на его лечащего врача.

IMAGO/Ton Molina/Global Look Press Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

«Инцидент произошел после возвращения президента из Сан-Пауло в свою резиденцию — Дворец Алворада. Лула да Силва пошел в ванну, где сел на скамью. Однако в один момент она опрокинулась, в результате чего бразильский лидер ударился головой и повредил затылок», — сообщает телеканал.

Уточняется, что состояние бразильского лидера стабильное, травма не представляет вреда для здоровья, а участие в саммите он планирует принять в онлайн-формате.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба бразильского лидера сообщила, что Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС по медицинским показаниям. Он примет участие в мероприятии по видеосвязи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмена поездки бразильского лидера на саммит БРИКС не связана с решением президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20.

Также стало известно, что делегацию Бразилии на саммите возглавит вместо президента глава МИД Мауру Вьейра.

Саммит БРИКС состоится в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров.