Лондон, 22 октября, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Великобритания предоставит Украине кредит на £2,26 млрд ($2,93 млрд), погашать который предполагается из доходов от замороженных активов России. Об этом заявлено 22 октября на сайте британского правительства.

Сергей Корсун ИА Регнум Российские активы в Британии. Санкции

Отмечается, что выделенные средства — вклад Лондона в кредит G7. При этом погашен займ будет за счёт прибыли от российских суверенных активов.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Киев набрал такое количество кредитов, выплатить которые никогда не сможет. Жители Украины сами виноваты в сложившейся у них в стране ситуации, разрушив веру, церкви и устои, на которых строится здоровое общество, добавил он.

Постпреды стран Евросоюза на заседании 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита киевскому режиму в €35 млрд с погашением из доходов от замороженных активов России. Средства Киев запросил на «восстановление Украины». Кредит со стороны ЕС должен стать частью кредитной линии стран G7 в общей сложности на сумму €45 млрд.

В середине июня лидеры стран G7 договорились выделить Украине $50 млрд до конца года. Кредит предполагалось гасить за счёт прибыли от замороженных российских активов. Против этого 17 октября выступил президент Франции Эммануэль Макрон.