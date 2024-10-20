Мелитополь, 20 октября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Киев набрал такое количество кредитов, что никогда не сможет их выплатить. Такое мнение выразил 20 октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Вот говорят: «Иди воюй за Украину». Какую Украину? Что такое Украина? Земля распродана, кредитов набрали вперед на тысячелетия. Невозможно эти кредиты вернуть физически, не отдав всё, что у них осталось. Невозможно сегодня жить без идеологии», — заявил он в интервью ТАСС.

Балицкий также подчеркнул, что жители Украины сами виноваты в сложившейся у них в стране ситуации, разрушив веру, церкви и устои, на которых строится здоровое общество.

Как передавало ИА Регнум, постпреды стран Евросоюза на заседании 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита киевскому режиму в 35 млрд евро с погашением из доходов от замороженных активов России. Кредит Киев запросил на «восстановление Украины». Кредит в 35 млрд евро со стороны ЕС должен стать частью кредитной линии стран G7 в общей сложности на сумму 45 млрд евро.

В середине июня лидеры стран G7 договорились выделить Украине $50 млрд до конца года. Кредит предполагалось гасить за счёт прибыли от замороженных российских активов. Против этого 17 октября выступил президент Франции Эммануэль Макрон.