Брюссель, 10 октября, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита киевскому режиму в 35 млрд евро с погашением из доходов от замороженных активов России. Об этом говорится в сообщении венгерского председательства в ЕС в соцсети Х.

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Кредит Киев запросил на восстановление Украины.

Послы Евросоюза согласовали письменную процедуру для принятия ряда актов. Для окончательного утверждения документов потребуется ещё согласование Европарламента.

Кредит в 35 млрд евро со стороны ЕС должен стать частью кредитной линии стран G7 в общей сложности на сумму 45 млрд евро.

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия выделит Киеву кредит в размере €35 млрд в рамках договоренностей стран G7, заявила 20 сентября глава европейского объединения Урсула фон дер Ляйен.

Около 30 стран из 193 членов ООН поддержали декларацию G7 по восстановлению Украины.

Евросоюз направит 90% доходов от замороженных активов России для помощи ВСУ.

В августе 1,4 млрд евро были выделены на военные поставки Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что это действие незаконно и для ЕС оно будет иметь юридические последствия.