Москва, 22 октября, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Журналист, подданный Великобритании, Грэм Филлипс выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за предоставление временного убежища в стране. Репортёр также рассказал о том, что в Лондоне преследуют его семью.

Грэм Филлипс

Филлипс поблагодарил всех, кто его поддерживал в России многие годы, Путина за то, что «дал документ, который означает, что он может жить и работать в РФ, делать свои репортажи.

«Для меня это не просто документ, это жизненный документ, и я буду благодарен за это всю свою жизнь», — написал журналист в Telegram-канале.

Он рассказал, что его семью в Британии преследуют, посылают угрозы. Правительство шантажировало его, чтобы он изменил свою работу, пообещав, что санкции с него будут сняты. Филлипс признался, что скорее бы умер, чем сделал это.

По его словам, британские власти даже решились «совершить налёт» на его дом в Лондоне.

СБУ его дважды задерживало.

Как сообщало ИА Регнум, известный журналист Грэм Филлипс получил 21 октября временное убежище на территории России. Иностранный репортёр с 2014 года освещает происходящие на территории Донбасса события, рассказывая правду широкой мировой общественности.

В августе убежище в России получила американская семья с тремя детьми, долгое время жившая в Нью-Йорке. В апреле Россия приняла под защиту немецкую журналистку RT, соавтора книги «Честный Донбасс» Дагмар Хенн, которая опасалась за свою жизнь в Германии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в странах НАТО тысячи людей обращаются в российские посольства за получением вида на жительство, так как на Западе идёт разрушение традиционных ценностей.