Москва, 9 апреля, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Немецкая журналистка RT, одна из авторов книги «Честный Донбасс» Дагмар Хенн получила временное убежище в России, поскольку опасалась за свою жизнь в Германии, сообщила 9 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк.

кадр из видео Журналистка Дагмар Хенн

«Хенн Дагмар Ингеборг приехала в Россию в мае 2022 года по приглашению телеканала RT для работы в службе новостей вещания на немецком языке», — уточнила она, добавив, что Хенн обратилась в московскую полицию за миграционным документом в феврале 2024 года.

В МВД отметили, что журналистка поддерживает политический курс Москвы и не планирует возвращаться на родину, поскольку не уверена в собственной безопасности в Германии.

На сайте RT Хенн указана соавтором книги «Честный Донбасс», в которой поставила под сомнение официальную версию правительства ФРГ о российской спецоперации на Украине. За это в Германии, по данным телеканала, её могли судить за якобы публичное преуменьшение «геноцида» и «военных преступлений».

Матери Алины в 2023 году выдали вид на жительство в России, сообщил RT. До этого к женщине приходила полиция, её банковский счёт заблокировали без объяснения причин, после чего она, как и дочь, уехала в Россию.

Как передавало ИА Регнум, ранее другая немецкая журналистка — Алина Липп, которая находится в Донбассе и освещает происходящие там события, рассказала, что на родине ей грозит наказание за якобы имеющее место «поощрение и одобрение преступных действий» против Украины.