Москва, 23 августа, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Тысячи граждан западных стран массово обращаются в российские посольства и консульства для получения вида на жительство, чтобы спасти свои семьи от курса Запада на разрушение традиционных ценностей, заявила 22 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Знаете, какое количество граждан стран НАТО приходят к нам в посольства и консульства, чтобы получить вид на жительство, визу, любые формы документов? По некоторым странам — тысячи», — указала она в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Она подчеркнула, что упомянутые граждане пытаются спасти свои семьи и своих детей от влияния западных идеологий и извращаемых ценностей.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел составить список стран, проводящих политику навязывания деструктивных неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным, духовно-нравственным российским ценностям. Также глава государства подписал указ, предусматривающий гуманитарную поддержку иностранным гражданам, разделяющим традиционные российские ценности, и их право на обращение с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в РФ.

В феврале Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, подчеркнул, что Россия является оплотом традиционных ценностей. Он также указал, что западные государства сознательно разрушают нормы морали, институты семьи и толкают целые народы к вырождению.