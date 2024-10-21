Москва, 21 октября, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Известный журналист из Великобритании Грэм Филлипс получил временное убежище на территории России. Об этом 21 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

(сс) Just a Ukraine Guy

По словам Волк, «коллеги из миграционного подразделения ОМВД России «Октябрьский» ЛНР» подданному Британии Филлипсу вручили свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

«Теперь у Грэма Филлипса, который называет себя «британским русским человеком», появилось ещё больше возможностей для профессиональной реализации», — написала Ирина Волк.

Иностранный журналист с 2014 года освещает происходящие на территории Донбасса события, рассказывая правду широкой мировой общественности.

Как сообщало ИА Регнум, более 400 иностранцев из недружественных государств, разделяющих российские духовные и культурные ценности, получили убежище в России после соответствующего запроса.

За девять месяцев 111 граждан ФРГ и 84 гражданина Литвы, Латвии и Эстонии попросили о временном убежище в России из-за угроз, связанных с поддержкой политики Москвы. Она отметила, что показатели выросли по сравнению с 2022 годом.

В августе убежище в России получила американская семья с тремя детьми, долгое время жившая в Нью-Йорке. В апреле Россия приняла под защиту немецкую журналистку RT, соавтора книги «Честный Донбасс» Дагмар Хенн, которая опасалась за свою жизнь в Германии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 22 августа, что в странах НАТО тысячи людей обращаются в российские посольства за получением вида на жительство, так как на Западе идёт разрушение традиционных ценностей.