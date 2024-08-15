Красногорск, 15 августа, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Многодетная семья из США получила временное убежище в России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД России. Кадр из видео

«Ещё одна американская семья выбрала нашу страну для переезда и дальнейшего проживания. Мои коллеги из УВМ ГУ МВД России по Московской области выдали свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации многодетным супругам Хэер», — написала Волк в Telegram-канале.

Она сообщила, что супруги Лео Лайонел и Шантель Фельис Хэер родились и долгое время жили в Нью-Йорке и являются убеждёнными христианами. Переехать в Россию вместе с тремя детьми супружеская пара решила на фоне отмены традиционных и семейных ценностей в США, а также из-за плохой образовательной системы в стране.

«Взрослые члены семьи были обеспокоены будущим, которое ждёт их детей. В дальнейшем Лео и Шантель планируют получить гражданство России, понимая, что в нашей стране традиционные ценности находятся под защитой государства», — добавила Волк.

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По мнению американцев, в России поддерживается безопасность, присутствует достойный уровень образования, а также оказывается поддержка многодетным семьям.

Как передавало ИА Регнум, в апреле композитор и пианист из Франции Николя Челоро получил гражданство России. Отмечалось, что в послужном списке французского музыканта — выступления на ведущих концертных площадках более чем 20 стран мира. С момента переезда в Россию Николя Челоро поучаствовал в 30 концертах, в том числе в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме того, композитор проводит мастер-классы для студентов музыкальных учреждений России, а также является экспертом Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» и спикером образовательных программ Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида».

29 февраля, во время выступления с посланием Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей. Как заявил российский лидер, Россия была и остаётся таким оплотом, её выбор разделяют люди по всему миру, в том числе и на Западе. Путин также подчеркнул, что ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение как культура, традиция, история и нравственные устои. Главным предназначением семьи президент назвал рождение детей и продолжение рода.