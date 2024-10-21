Бейрут, 21 октября, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Не менее трёх человек погибли и более 10 были ранены в результате удара израильских ВВС на юге Бейрута. Об этом 21 октября сообщили в местной службе гражданской обороны.

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

«Вспыхнувший пожар потушен спасателями. Ведётся разборка завалов. Ожидается, что число жертв может возрасти», — цитирует ТАСС источник.

Предположительно, удары наносились по окраинам Бейрута, где базировалась шиитская организация «Хезболла» и проживали её сторонники.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), обвинив в финансировании движения «Хезболла», ударила по отделениям и инфраструктуре ассоциации Al-Qard Al-Hassan (Кард аль-Хасан). Авиаудары пришлись по отделениям и инфраструктуре финансового учреждения, расположенного в Бейруте. Один из ударов был нанесён рядом с аэропортом Ливана, но на работу воздушной гавани он не повлиял.

Днём ранее Израиль нанёс удары по командному центру разведки «Хезболлы» в столице Ливана. ЦАХАЛ подчеркнула, что военные объекты были размещены под жилыми домами в центре Бейрута. Израильская армия перед ударом оповестила население для снижения числа жертв среди мирных жителей.

Шиитское движение оказывает сопротивление, продолжая атаковать территорию Израиля. 19 октября боевики «Хезболлы» запустили 20 ракет. В городе Цфате на севере Израиля перед ударом объявили воздушную тревогу.