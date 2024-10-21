Бейрут, 21 октября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Удары по отделениям и инфраструктуре финансовой ассоциации Al-Qard Al-Hassan (Кард аль-Хасан) нанесла армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), обвинив в финансировании движения «Хезболла». Об этом 20 октября сообщает The Times of Israel.

Hadi Daoud/Global Look Press

Уточняется, что авиаудары нанесены по трём отделениям финансового учреждения, расположенного в Бейруте, столице Ливана. Один из ударов нанесён рядом с аэропортом Ливана, но на работу воздушной гавани он не повлиял. Как утверждает ЦАХАЛ, финансовые учреждения якобы получали средства из Ирана для поддержки группировок «Хезболла» и ХАМАС.

Национальное информационное агентство Ливана NNA отмечает, что ЦАХАЛ атаковала филиалы ассоциации в Хермеле, Рияке и Баальбеке в районе долины Бекаа на востоке Ливана. Здание, в котором находился офис исламского банка «Кард аль-Хасан» в квартале Хай-Селлум в южном пригороде Бейрута, полностью разрушено.

Ассоциация Кард аль-Хасан была основана в 1983 году и является некоммерческим финансовым учреждением. Как утверждают власти Израиля, «Хезболла» якобы использует эту организацию для выплаты заработной платы своим боевикам и поддержки гражданскому населению, минуя при этом санкции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что гусеничный трактор ЦАХАЛ разрушил объект и ограждение, расположенные по периметру позиции Временных сил Организации Объединённых Наций (ООН) в Ливане. Инцидент произошёл в городе Марвахине, расположенном на юге Ливана на границе с Израилем.

В пресс-службе миротворческих сил сообщили, что утром 16 октября израильский танк Merkava обстрелял опорный пункт ВСООНЛ в районе деревни Кфаркила на юге Ливана. Повреждены наблюдательная вышка и средства объективного контроля.

13 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворческие силы из зоны боевых действий на ливанской территории. До этого при обстреле объекта ВСООНЛ в Накуре пострадали два миротворца, их госпитализировали.