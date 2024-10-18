Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Новый обстрел северных районов Израиля был совершён со стороны Ливана, сообщили в пресс-службе Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум

Израильские военные в своём Telegram-канале отметили, что огонь вёлся в направлении Верхней Галилеи. По информации ЦАХАЛ, всего было запущено около 20 ракет.

При этом армия Израиля смогла перехватить несколько ракет. Оставшаяся часть упала на открытую местность. Перед указанным обстрелом сработала сирена воздушной тревоги в городе Цфате на севере Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 октября авиация ЦАХАЛ нанесла серию ударов по промышленной зоне города Тира, который является крупнейшим населённым пунктом на юге Ливана. На месте, которое подверглось воздушной атаке, вспыхнул сильный пожар.

Ранее ливанская шиитская организация «Хезболла» заявила, что переходит к новому этапу вооружённого противостояния с израильской армией. Представители группировки пообещали, что указанный шаг отразится на ситуации в зоне конфликта в ближайшие дни.

До этого в районе населённого пункта Биньямина на севере Израиля взорвался беспилотник. Число пострадавших в результате удара составило не менее 67 человек. Другой дрон израильские военные смогли перехватить в районе Крайот к северу от Хайфы.