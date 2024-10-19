Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 19 октября нанесли удары по командному центру разведки, а также складам оружия ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВВС Израиля нанесли удары по нескольким складам оружия «Хезболлы» и командному центру разведки «Хезболлы» в районе Дахия, ключевом оплоте террористов в Бейруте», — говорится в Telegram-канале армии.

ЦАХАЛ подчеркнула, что военные объекты были размещены под жилыми домами в центре ливанской столицы. Израильская армия оповестила население перед ударом для снижения числа смертей среди гражданского населения.

Как передавало ИА Регнум, ЦАХАЛ вошла в приграничные районы Ливана в ночь на 1 октября. Также она активизировала воздушные удары по территории страны. Целью военной операции объявили уничтожение инфраструктуры «Хезболлы», которая обстреливала израильскую территорию в поддержку ХАМАС.

Шиитское движение оказывает сопротивление. Оно также продолжает атаковать территорию Израиля. 19 октября боевики «Хезболлы» запустили 20 ракет. В городе Цфате на севере Израиля перед ударом объявили воздушную тревогу.

Также 19 октября «Хезболла» с помощью беспилотника атаковала резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Никто не пострадал, главы государства в этот момент не было в здании. Премьер заявил, что идёт война за существование Израиля, и Тель-Авив продолжит её до победы.