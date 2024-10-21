Москва, 21 октября, 2024, 15:09 — ИА Регнум. «Курская авантюра» киевского режима отдалила перспективы урегулирования конфликта на территории Украины, заявил 21 октября постпред России при ООН Василий Небензя.

MFA Russia/Global Look Press Василий Небензя

Представители многих стран мира это понимают, сказал дипломат в интервью ТАСС.

«Многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования. Более того, вторжением на признаваемую всеми государствами мира территорию России ВСУ продемонстрировали мировому большинству свою террористическую и агрессивную сущность, о чём мы предупреждали долгие годы», — заявил Небензя.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 октября пресс-служба Минобороны РФ сообщило, что ВС России продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Общие потери ВСУ за время ведения боевых действий на данном направлении превысили 25 400 человек.

Пресс-служба Следственного комитета ранее отмечала, что число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Были возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье.

Президент Владимир Путин ранее назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима и отметил, что формирования ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. 21 октября глава МИД Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция может закончиться только победой России.