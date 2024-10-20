Москва, 21 октября, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Специальная военная операция с учётом всех целей, поставленных в её рамках, не может закончиться иначе как победой России. Об этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил в опубликованном 21 октября интервью «АИФ».

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что ещё до начала спецоперации украинские власти были враждебно настроены и проявляли агрессию в отношении русскоязычного населения Украины и всех жителей, ощущающих себя причастными к русской культуре.

Кроме того, он напомнил о том, что денацификация является одной целей, поставленных в рамках спецоперации. На Украине принимают законы, запрещающие всё, что имеет отношение к русскому языку или культуре, легитимизируют теорию и практику нацизма и вводят репрессивные меры в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Об этом нельзя забывать. Именно поэтому специальная военная операция не может завершиться иначе как победой. Это в интересах людей», — резюмировал Лавров.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Сербии Александр Вучич допустил, что конфликт на Украине может продлиться ещё 10 лет и завершиться урегулированием по существующей линии разграничения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его слова, подчеркнул, что российская сторона исходит из необходимости достижения всех целей, поставленных в рамках спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия стремится к скорейшему мирному урегулированию украинского конфликта. При этом, по его словам, диалог по Украине возможно вести только на базе стамбульских договорённостей, достигнутых весной 2022 года. В июне глава государства подчеркнул, что одними из условий для переговоров между Россией и Украиной являются отказ Киева от планов вступить в Североатлантический альянс, признание новых территориальных реалий и вывод войск из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. С момента вторжения украинских формирований в Курскую область 6 августа российские официальные лица неоднократно заявляли о невозможности переговоров до тех пор, пока противник не будет выдавлен с территории региона.