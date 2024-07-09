Москва, 9 июля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. США собираются добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики, которые состоятся в конце октября. Об этом 9 июля сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Александр Патрин/ТАСС

«Поступающие в СВР данные свидетельствуют о решительном настрое Вашингтона добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября этого года парламентских выборов в стране», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что действующая администрация США уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей в Грузии партии «Грузинская мечта».

Как сообщало ИА Регнум, Запад негативно отреагировал на принятие в Грузии закона об иноагентах, предполагающего обязательную регистрацию и финансовую отчётность для неправительственных организаций, которые получают свыше пятой части доходов из-за рубежа. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 24 июля пригрозил, что Брюссель «закроет дверь» для Грузии, если Тбилиси продолжит неприемлемый для Запада курс.

Во время рассмотрения парламентом Грузии инициативы об иноагентах еврокомиссар по расширению Оливер Варгейив телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе намекнул последнему на судьбу его словацкого коллеги Роберта Фицо, тяжело раненного при покушении.

Политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян 7 июня заявил ИА Регнум, что в Грузии могут организовать цветную революцию для смены нынешней власти. По его словам, действия Тбилиси разозлили Запад, из-за чего он начнёт предпринимать жёсткие меры.