Тбилиси, 27 сентября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в парламентские выборы, запланированные на конец октября, происходит беспрецедентное вмешательство извне. Он сообщил об этом журналистам 27 сентября.

IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press Ираклий Кобахидзе

«Такие вмешательства были и ранее, однако вмешательство извне в текущие выборы является особенно интенсивным. Это очень печально, но ни тогда и ни сейчас никто не может формировать волю грузинского народа по-своему. Поэтому, исходя из этого, никакого эффекта у этого вмешательства не будет», — сказал Кобахидзе.

Ранее властями страны сообщалось о распространении в Грузии различных материалов с критикой правящей партии «Грузинская мечта».

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября в Грузии заявили, что США могли не впустить в страну премьера Кобахидзе. Он назвал несерьёзным решение администрации Белого дома отменить его приглашение на приём к президенту США Джо Байдену. По его словам, это был своего рода гуманитарный акт в пользу грузинской оппозиции.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США собираются добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики. Отмечалось, что действующая американская администрация уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей партии «Грузинская мечта».