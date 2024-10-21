Курск, 21 октября, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Основные силы американской частной военной компании Forward Observation Group (FOG) были выведены из Курской области в первую неделю боёв, рассказал 21 октября командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, FOG отвела своих наёмников с курского направления, «потому что не получился план блицкриг». Позже ЧВК вернула под Курск только небольшие силы.

«Поляки, грузины — они здесь есть в составе иностранного легиона Украины. Но, судя по иностранной речи, тоже у них всё не так сладко идет», — рассказал Аид ТАСС.

По словам командира, иностранные наёмники, выступающие на стороне Киева, не работают в качестве штурмовиков, а выполняют функции снайперов, действуют в составе диверсионно-разведывательных групп и групп зачисток, заградительных отрядов. В атаку, пояснил он, гонят именно украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 20 октября, ВСУ потеряли более 25 тыс. бойцов и 167 танков за время боевых действий на курском направлении.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.