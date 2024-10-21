Курск, 21 октября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ и отразили контратаку противника в Курской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В ходе неудачной попытки контратаки в районе населённого пункта Новоивановка ВСУ потеряли до 15 человек и танк, сказано в сообщении.

«Отражена контратака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новоивановка. Потери противника составили до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и две боевые бронированные машины», — проинформировала пресс-служба.

Также в сообщении отмечается, что в минувшие сутки потери ВСУ в Курской области составили более 260 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении — более 25 420 военных.

Как передавало ИА Регнум, командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид ранее рассказал, что основные силы американской частной военной компании Forward Observation Group были выведены из Курской области ещё в первую неделю боёв, поскольку ВСУ не удался запланированный «блицкриг». Позднее в зону боёв была возвращена лишь часть бойцов ЧВК, отметил российский военнослужащий.

Также сообщалось, что развернувшие украинский флаг над газовой насосной станцией в Судже Курской области бойцы ВСУ были уничтожены российскими военными. От момента установки флага до ликвидации боевиков прошло менее четырёх суток. При этом двое бойцов противника сдались в российский плен.