Суджанский район, Курская область, 21 октября, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Развернувшие украинский флаг над газовой насосной станцией в Судже Курской области бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) были уничтожены российскими военными. Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Также было много уничтоженных вэсэушников. Например, те, кто развернул флаг на газонасосной станции в Судже», — приводит ТАСС слова бойца.

Он добавил, что украинских военных уничтожили не позднее чем через четыре дня после того, как им удалось развернуть флаг Украины над станцией. Вместе с этим двое бойцов ВСУ сдались в российский плен, уточнил военный.

Как передавало ИА Регнум, по словам военнослужащего с позывным Аид, ВСУ привлекли для атак на Курскую область бойцов 14 своих бригад и батальонов, а также подразделения наёмников, включая членов западных частных военных компаний (ЧВК). По словам военного, Киев перебросил на курское направление почти все боеспособные подразделения, в том числе 47-ю бригаду, которая использовалось противником для боёв на всех участках специальной военной операции.

Беженец из Курской области по имени Дмитрий рассказал, что польские наёмники ВСУ в Судже собрали толпу мирных жителей и на их глазах расстреляли безоружных людей. По его словам, во время стрельбы возникла суматоха и два человека смогли сбежать. Они шли по болотам в сторону Льгова.

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев 10 октября сообщил, что украинские военные захватили в плен мирных жителей района, которые остались на занятых территориях. Их удерживают в школе-интернате города Суджи.

Украинские формирования атаковали Курскую область 6 августа. 20 октября Минобороны РФ объявило, что ВСУ потеряли с начала боёв на этом направлении 25 050 военнослужащих, 167 танков, 83 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортёра, 964 боевые бронированные машины и 660 автомобилей.