Донецк, 21 октября, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Продвижение Вооружённых сил России в районе городов Горняк и Селидово серьёзно нарушает логистику украинских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 октября в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Александр Река/ТАСС

По его словам, освобождение села Зоряное создаёт серьезные предпосылки в плане дальнейшего освобождения Горняка, а после него российские военные смогут выйти на Селидово.

«Это очень серьёзно нарушает уже и ломает практически логистику противника, потому что там железнодорожная ветвь проходит», ― пояснил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября ВС РФ освободили от украинских боевиков село Зоряное в ДНР. Добиться этого удалось благодаря успешным действиям подразделений Южной группировки российских войск.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с ИА Регнум отметил, что освобождение этого населённого пункта на шаг приблизило российскую армию к выходу на оперативный простор на кураховском направлении. По его словам, с падением Курахово завершается прорыв тактической зоны обороны противника и российские войска выйдут на оперативный простор в общем направлении Краматорск — Славянск.

Представитель силовых структур 17 октября сообщил, что боевики украинских формирований пытаются малыми группами покинуть населённый пункт Селидово в ДНР. Он уточнил, что в оперативная ситуация у населённого пункта для ВСУ ухудшается, из-за этого в скором времени украинскому командованию придётся принимать непростое решение ― либо максимальная «утилизация» личного состава в самом Селидове, либо попытки вывести группировку войск.

В силовых структурах 21 октября сообщили, что российские военные фактически заблокировали украинские силы в Селидово, поскольку все дороги, ведущие из города, полностью под огневым контролем российской армии. ВС РФ продолжают смыкать клещи вокруг города, у группировки ВСУ не осталось шансов на то, чтобы безопасно покинуть Селидово, добавил представитель силовиков.