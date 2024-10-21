ДНР, 21 октября, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Российские военные фактически заблокировали украинские силы в городе Селидово в ДНР, сообщили 21 октября в силовых структурах.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Фактически противник в Селидово заблокирован, поскольку все дороги, ведущие из города, полностью под огневым контролем российской армии», — сказал представитель силовиков ТАСС.

ВС РФ продолжают смыкать клещи вокруг города, у группировки ВСУ не осталось шансов на то, чтобы безопасно покинуть Селидово, добавил он.

Селидово находится к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск), расстояние между городами около 12 километров. Как сообщало ИА Регнум, ранее украинские подразделения пытались покинуть Селидово малыми группами.

По словам подполковника армии США в отставке Дэниэла Дэвиса, украинские боевики в Селидово попали в ситуацию, когда им придётся либо сдаться в плен, либо погибнуть. Армия России, отмечал он, продолжает активно продвигаться на этом участке фронта и уже практически перекрыла пути отхода из населённого пункта.

До этого командование украинской армии собиралось держать оборону Красноармейска по линии Селидово — Новгродовка — Красный Яр — Гродовка, однако ВС России прорвали оборону противника на нескольких участках. Так, 7 октября российские войска освободили посёлок городского типа Гродовка, а 16 октября — село Красный Яр в ДНР. В случае освобождения Красноармейска для армии России открывается дорога на Днепропетровскую область.