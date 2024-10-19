Москва, 19 октября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили от украинских боевиков населённый пункт Зоряное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 октября рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Зоряное Донецкой Народной Республики», — сказал он.

По словам Конашенкова, российские военные также нанесли удары по живой силе и военной технике противника в районах Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки в ДНР, а также отразили две попытки контратаки ВСУ и уничтожили полевой склад боеприпасов.

За сутки украинская армия лишилась на этом направлении до 830 боевиков, двух автомобилей и двух станций радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября армия России освободила населённый пункт Максимильяновка в ДНР. Также были нанесены удары по личному составу и военной технике украинских формирований у Серебрянки, Северска, Орехово-Васильевки, Ступочки, Предтечино, Белой Горы, Курахово, Ильинки и Катериновки.

Позднее в этот же день военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что освобождённое российскими войсками село Максимильяновка станет ключом к освобождению всей территории ДНР от украинской армии. По его словам, армия России продолжает продвигаться к границам региона и это говорит о её огромном опыте прорыва позиций противника.