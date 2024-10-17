Донецк, 17 октября, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Боевики украинских формирований пытаются покинуть населённый пункт Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) малыми группами. Об этом 17 октября рассказали в силовых структурах.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Средства объективного контроля фиксируют попытки противника выйти малыми группами из Селидова. Нельзя сказать, что это носит массовое явление, но при этом нередкое, и с каждым днём всё чаще», — процитировал слова представителя силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что в данный момент оперативная ситуация у населённого пункта ухудшается для Вооружённых сил Украины (ВСУ), добавив, что из-за этого в скором времени украинскому командованию придётся принимать непростое решение.

«Это либо максимальная утилизация личного состава в самом Селидове, по аналогии с Угледаром, либо они будут пытаться вывести свою группировку», — добавил представитель силовых структур.

Как сообщало ИА Регнум, подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис 14 октября заявил, что украинские боевики в Селидово попали в ситуацию, когда им придётся либо сдаться в плен, либо погибнуть. По словам эксперта, армия России продолжает активно продвигаться на этом участке фронта и уже практически перекрыла пути отхода из населённого пункта.

До этого командование украинской армии собиралось держать оборону Красноармейска (украинское название Покровск) по линии Селидово — Новгродовка — Красный Яр — Гродовка, однако ВС России прорвали оборону противника на нескольких участках. Так, 7 октября российские войска освободили посёлок городского типа Гродовка, а 16 октября — село Красный Яр в ДНР. В случае освобождения Красноармейска для армии России открывается дорога на Днепропетровскую область.