Москва, 20 октября, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Освобождение села Зоряное в Донецкой Народной Республике (ДНР) на шаг приблизило российскую армию к выходу на оперативный простор на кураховском направлении. Об этом в воскресенье, 20 октября, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с ИА Регнум.

Александр Полегенько/ТАСС

Министерство обороны Российской Федерации накануне, 19 октября, сообщило об освобождении села Зоряное в ДНР. Как рассказали в военном ведомстве, добиться этого удалось благодаря успешным действиям подразделений Южной группировки войск.

«Населённый пункт Зоряное является промежуточной целью, которая решает наши задачи по овладению опорным пунктом противника на кураховском направлении. С падением Курахово завершается прорыв тактической зоны обороны противника и наши войска выйдут на оперативный простор в общем направлении Краматорск — Славянск», — заявил эксперт.

По словам Матвийчука, Зоряное находится непосредственно там, где проходит дорога, которая упирается в Курахово, и эксперт уверен, что в ближайшие дни с этого направления будут поступать хорошие новости.

«Они (ВСУ. — Прим. ред.) несут большие потери. И самое главная ошибка — это переброс боеспособных бригад на курское направление. Конечно же резервов нет, уплотнить боевые порядки нечем. Поэтому они несут огромнейшие потери. И сдают населённый пункт за населённым пунктом», — заключил полковник.

17 октября ИА Регнум сообщало, что российские военные освободили Максимильяновку в ДНР. Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул, что произошло это в результате активных действий подразделений Южной группировки войск. Также были нанесены удары по личному составу и военной технике украинских формирований у Серебрянки, Северска, Орехово-Васильевки, Ступочки, Предтечино, Белой Горы, Курахово, Ильинки и Катериновки.

Ранее, 11 октября, в Минобороны заявили об освобождении населённых пунктов Желанное Второе и Островское. Кроме того, российские военные группировки «Юг» нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии, а также отразили 22 контратаки штурмовых украинских подразделений.