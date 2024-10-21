Москва, 21 октября, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 18 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Из них 11 дронов были сбиты над Ростовской областью, говорится в Telegram-канале Министерства обороны России.

Николай Гынгазов/ТАСС

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

По данным министерства, российским средствам ПВО удалось уничтожить 11 беспилотников над Ростовской областью, ещё четыре — над Брянской, два — над Курской и один над Орловской областями.

Как передавало ИА Регнум, по информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, четыре дрона удалось сбить в районе города Новошахтинска, а ещё один — в районе села Чалтырь. В Мясниковском районе средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России подавили шесть беспилотников.

По предварительным данным, которые привёл глава региона, пострадавших и разрушений нет.

Над территорией России в ночь на 20 октября дежурные средства ПВО уничтожили 110 беспилотников, в том числе 43 — над территорией Курской области. Над Белгородской областью уничтожено за ночь семь, над Брянской областью — шесть БПЛА.