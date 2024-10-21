Ростов-на-Дону, 21 октября, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Российские военные ночью 21 октября обезвредили суммарно 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Минувшей ночью в Ростовской области отражена атака БПЛА самолетного типа. Всего уничтожено и подавлено 11 БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что четыре дрона удалось сбить в районе города Новошахтинска, а ещё один — в районе села Чалтырь. В Мясниковский районе средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России подавили шесть беспилотников.

По предварительным данным, которые привёл глава региона, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство обороны России обнародовало информацию, согласно которой над регионами РФ военные смогли перехватить и уничтожить в общей сложности 18 БПЛА. Ведомство подтвердило, что 11 дронов были нейтрализованы в Ростовской области. Также ещё четыре беспилотника Вооружённые силы России обезвредили в Брянской области, два — в Курской, и один — в Орловской.

11 октября Василий Голубев писал, что севернее города Каменска-Шахтинского в Ростовской области средствами РЭБ были подавлены четыре вражеских беспилотных летательных аппаратов.