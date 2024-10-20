Москва, 20 октября, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 20 октября обезвредила суммарно 110 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионами России, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Больше всего дронов военные нейтрализовали в Курской области — 43. Ещё 27 беспилотников было сбито в Липецкой области, 18 — в Орловской, а восемь — в Нижегородской. Кроме того, над территорией Белгородской области удалось уничтожить семь беспилотных летательных аппаратов, а в Брянской и Московской областях — соответственно шесть и один БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 20 октября глава Липецкой области Игорь Артамонов написал, что военные подавили несколько БПЛА над территорией Липецка и Липецкого муниципального округа. Позже он уточнил, что фрагменты одного из дронов упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника в Советском округе Липецка.

Артамонов также предупредил о провокациях в виде комментариев, исходящих от анонимных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. По словам губернатора, авторы этих постов просят жителей рассказать о ситуации в области и пытаются заполучить фото и видео с последствиями на местах после отражённой атаки БПЛА.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин также проинформировал о дроне, сбитом над территорией Раменского городского округа Московской области. БПЛА направлялся в сторону российской столицы.