Сеул, 21 октября, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Республики Корея пригласило на беседу российского посла Георгия Зиновьева. Об этом пишет южнокорейского агентство Yonhap.

Николай Галкин/ТАСС Георгий Зиновьев

Отмечается, что с российским послом встретился первый замглавы южнокорейского МИД Ким Хон Гюн, чтобы обсудить слухи о якобы отправке в Россию военных КНДР для участия в спецоперации.

«Ким Хон Гюн предупредил, что Республика Корея будет реагировать вместе с международным сообществом, используя все доступные меры, на действия, которые представляют опасность для её ключевых интересов безопасности», — приводит Yonhap сообщение внешнеполитического ведомства Республики Корея.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 14 октября, не приведя доказательств, обвинил КНДР в участии в украинском конфликте. По словам Зеленского, он заслушал доклад украинских разведывательных служб по этому вопросу.

В свою очередь глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить заявления Киева о якобы присутствии войск Северной Кореи в зоне проведения российской спецоперации. Он уточнил, что Пентагон продолжит изучать этот вопрос.

Кроме этого, министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. На фоне своих заявлений он напомнил о взаимном договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на союз.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал такие заявления южнокорейской стороны. Он назвал их похожими на информационную утку.

До этого, в июне, президент России Владимир Путин в ходе визита в Пхеньян подчёркивал, что в использовании северокорейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.