Москва, 20 октября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Страны Запада приготовили для Молдавии «бесславный путь Украины», планируют сделать из неё колонию нового образца и буферную зону, чтобы использовать в борьбе против России. Об этом 20 октября заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Молдавия может стать Украиной номер два, где давно нет выборов, а у граждан украли все права и даже надежду на светлое будущее», — процитировало его «РИА Новости».

Шеремет добавил, что Запад толкает Молдавию на путь гражданской войны и военной диктатуры, прикрывая это обещаниями сделать страну частью европейской семьи и заявляя о демократических ценностях.

Как передавало ИА Регнум, в Молдавии 20 октября начались выборы президента. В этот же день проходит референдум по вопросу «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Вероятно, речь идёт об исключении из Основного закона пункта о нейтралитете республики.

В выборах участвуют действующий президент Майя Санду и ещё 10 кандидатов. Молдавский политолог Дмитрий Кисеев спрогнозировал, что глава республики получит около 43% и может проиграть во втором туре, который состоится, если никто не наберёт более 50%.

На территории России для граждан Молдавии открыли только два участка для голосования в Москве. На 500 тыс. молдаван привезли 10 тыс. бюллетеней. Из-за этого в день выборов выстроилась огромная очередь из желающих проголосовать.

В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что власти Молдавии действуют по губительному для страны украинскому сценарию. Они под лозунгами о евроинтеграции и русофобской риторикой ужесточают репрессии против оппозиции и всех несогласных с действиями властей, а также зачищают информационное пространство от альтернативных точек зрения.