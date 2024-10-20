В Госдуме заявили о риске становления Молдавии на путь Украины
Депутат Шеремет: Запад приготовил для Молдавии бесславный путь Украины
Москва, 20 октября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Страны Запада приготовили для Молдавии «бесславный путь Украины», планируют сделать из неё колонию нового образца и буферную зону, чтобы использовать в борьбе против России. Об этом 20 октября заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Молдавия может стать Украиной номер два, где давно нет выборов, а у граждан украли все права и даже надежду на светлое будущее», — процитировало его «РИА Новости».
Шеремет добавил, что Запад толкает Молдавию на путь гражданской войны и военной диктатуры, прикрывая это обещаниями сделать страну частью европейской семьи и заявляя о демократических ценностях.
Как передавало ИА Регнум, в Молдавии 20 октября начались выборы президента. В этот же день проходит референдум по вопросу «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Вероятно, речь идёт об исключении из Основного закона пункта о нейтралитете республики.
В выборах участвуют действующий президент Майя Санду и ещё 10 кандидатов. Молдавский политолог Дмитрий Кисеев спрогнозировал, что глава республики получит около 43% и может проиграть во втором туре, который состоится, если никто не наберёт более 50%.
На территории России для граждан Молдавии открыли только два участка для голосования в Москве. На 500 тыс. молдаван привезли 10 тыс. бюллетеней. Из-за этого в день выборов выстроилась огромная очередь из желающих проголосовать.
В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что власти Молдавии действуют по губительному для страны украинскому сценарию. Они под лозунгами о евроинтеграции и русофобской риторикой ужесточают репрессии против оппозиции и всех несогласных с действиями властей, а также зачищают информационное пространство от альтернативных точек зрения.