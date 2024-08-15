Москва, 15 августа, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Руководство Молдавии, ужесточая репрессии в отношении оппозиции и всех несогласных с действиями властей, продолжает реализацию губительного для страны украинского сценария, заявила 15 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Нынешнее руководство Молдавии, прикрываясь лозунгами о «евроинтеграции» и русофобской риторикой, на самом деле продолжает реализацию украинского сценария, губительного для страны и её народа», — отметила Захарова.

По её словам, усилиями прозападных руководителей Молдавия превратилась в тоталитарное государство с деградирующей экономикой. Так, в республике ужесточаются репрессии в отношении оппозиции и всех несогласных с действиями руководства, продолжается зачистка информационного пространства. Кроме того, подчеркнула Захарова, не снижаются темпы искусственной румынизации Молдавии, а населению страны навязываются новые символы и идеалы.

«Вместо решения насущных социально-экономических проблем молдавские власти сосредоточены на борьбе с политическими оппонентами и используют в ней антидемократические приёмы и всю полноту репрессивного аппарата», — указала дипломат.

Ранее депутат молдавского парламента, кандидат в президенты от блока оппозиционных партий «Победа» Василий Боля прокомментировал приостановку на 60 дней лицензии телеканала Mega TV, а также выписку штрафов двум новостным интернет-ресурсам за ретрансляцию программ из России и Белоруссии. По его словам, Санду опасается проиграть на предстоящих выборах главы республики, что подтверждают очередные меры по препятствованию работы СМИ.

Он подчеркнул, что Санду и её правящая партия «Действие и солидарность» постоянно говорят населению, что Молдавия является демократической страной, но проводят репрессии против средств массовой информации. Закрытие СМИ стало визитной карточкой республики, добавил Боля.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года комиссия по чрезвычайной ситуации Молдавии приостановила вещание шести русскоязычных телеканалов. Санду поддержала это решение, заявив, что оно якобы противодействует дестабилизации.

В мае 2024 года в Молдавии лишили лицензий пять телеканалов, на которых выступали оппозиционные политики. Власти посчитали сомнительными источники финансирования этих СМИ.