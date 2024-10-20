Вашингтон, 20 октября, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки пообещал, что 20 октября поработает поваром в одном из заведений сети McDonald’s и приготовит картофель фри. Об этом сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я иду в McDonald’s, чтобы поработать над картофелем фри <…> Я думаю, что это будет в Пенсильвании, и я буду готовить эту картошку фри», — процитировали политика на телеканале.

Журналисты предположили, что Трамп таким образом хочет перебить обсуждение биографической детали кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Она рассказала, что в молодости работала помощником повара и готовила картофель фри.

После заявления Харрис её сторонники начали упирать на то, что Трамп родился в богатой семье. Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц заявил, что кандидат от республиканцев никогда не справится с аппаратом по приготовлению жареного картофеля.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента США пройдут 5 ноября. Оба кандидата делают публичные выпады друг против друга. 19 октября Трамп заявил, что Харрис нужно уволить с поста вице-президента, её невозможно больше терпеть на этом посту.

Харрис ранее назвала Трампа нестабильным и непригодным на роль президента страны. Она заявила, что такого мнения якобы многие придерживаются.

Соцопросы, проведённые с 2 по 16 октября, показывают лидерство Трампа в семи колеблющихся штатах. Данные показывают, что за него в среднем хотят проголосовать 48,3%, за Харрис — 47,5%. В целом по стране кандидат от республиканцев лидирует с 49,3% против 47,9% у кандидата от демократов.