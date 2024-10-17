Вашингтон, 17 октября, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа назвала нестабильным и непригодным на роль главы государства его политическая оппонентка, действующий вице-президент и кандидат на пост главы Белого дома от демократов Камала Харрис. Соответствующее заявление Харрис сделала 16 октября, отвечая на вопрос журналистов о том, следует ли Трампу пройти проверку умственной деятельности.

ИА Регнум Харрис, Трамп

«Согласно моим наблюдениям и, думаю, наблюдениям многих других людей, Дональд Трамп невероятно нестабилен, и, как говорили многие тесно работавшие с ним люди, даже когда он был президентом, он непригоден для того, чтобы быть президентом Соединенных Штатов», — подчеркнула Харрис.

Политик-демократ 12 октября опубликовала данные о своём состоянии здоровья. Как заключил её лечащий врач Джошуа Симмонс, состояние здоровья у Харрис превосходное, она ведёт активный образ жизни и с успехом сможет исполнять обязанности главы Белого дома. В свою очередь Харрис обрушилась с критикой на Трампа из-за того, что он скрывает результаты своих медобследований.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп потребовал, чтобы его политический оппонент — американский вице-президент и сторонник демократов Камала Харрис прошла тест на умственные способности. По его мнению, Харрис «смертельно медленная», когда отвечает на некоторые простые вопросы, и это вызывает опасения.

Издание The New York Post 13 октября написало, что общественность раскритиковала Харрис за неудачное выступление перед избирателями в штате Аризона. Последние жёстко реагировали на попытки кандидата от демократов разговаривать с аудиторией простыми словами и её неспособность объяснить важность грядущих президентских выборов в США.