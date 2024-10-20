Вашингтон, 20 октября, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства о республиканцев Дональд Трамп заявил, что «уволит» своего политического оппонента — действующего вице-президента страны и кандидата от демократов Камалу Харрис. Трансляция мероприятия вечером 19 октября велась на YouTube.

Matt Rourke/AP/TASS Бывший президент США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп

«Мы больше не можем её терпеть <…> Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!» — сказал он, добавив, что действующего вице-президента США, по его мнению, необходимо будет уволить сразу после окончания президентских выборов.

Слова Трампа вызвали бурную реакцию и восторженные овации у пришедших на митинг сторонников экс-главы Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Харрис в интервью Fox News назвала Трампа нестабильным и непригодным на роль президента США. При этом она также призвала Вашингтон поддерживать другие страны, несмотря на внутренние проблемы США.

Харрис 17 октября заявила, что в случае победы на президентских выборах не будет продолжать политический курс действующего президента США Джо Байдена. Она также добавила, что считает себя представителем «нового поколения лидерства».

Из анализа результатов последних опросов общественного мнения в США, которые 18 октября привёл RealClearPolitics, стало известно, что Трамп опережает Харрис во всех семи колеблющихся штатах — Аризоне, Неваде, Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии. В среднем экс-президента США в них готовы поддержать 48,3% опрошенных, Харрис — 47,5%.