Курск, 20 октября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили ещё одну ракету украинских формирований в Курской области. Об этом 20 октября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Александр Полегенько/ТАСС

«Еще одна украинская ракета сегодня днём сбита в небе Курской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Смирнов также поблагодарил российских зенитчиков и защитников границы за их работу.

Ранее, в 13:08 МСК, губернатор также сообщал о сбитой в небе над Курской областью ракете украинских формирований.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 октября стало известно, что российские силы ПВО за сутки сбили 142 беспилотника ВСУ в зоне проведения спецоперации. Также были сбиты пять ракет американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее в Минобороны рассказали, что в ночь на 20 октября военные армии России уничтожили суммарно 110 дронов ВСУ в небе над российскими регионами. Из это числа 43 беспилотника было нейтрализовано над территорией Курской области, 27 — над Липецкой, 18 — над Орловской, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской и ещё один — над Московской областью.