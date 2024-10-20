Москва, 20 октября, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь 20 октября уничтожили суммарно 110 беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/ТАСС

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов было нейтрализовано над территорией Курской области — 43 беспилотника. Над Липецкой областью сбили 27 аппаратов, 18 беспилотников уничтожили над территорией Орловской области. Восемь были уничтожены над Нижегородской областью, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской. Один беспилотник сбили над территорией Московской области.

Как сообщало ИА Регнум, в Нижегородской области при атаке украинских беспилотников пострадали четыре человека. Четыре сотрудника пожарной части, расположенной на территории дзержинской промзоны, получили лёгкие осколочные ранения. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

При отражении российскими силами ПВО атаки украинских дронов на Брянскую область один из аппаратов врезался в нежилое здание. В результате никто не пострадал, возникновения возгорания удалось избежать.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, летевший в сторону столицы БПЛА уничтожен силами ПВО в Раменском городском округе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.