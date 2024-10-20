Москва, 20 октября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. За сутки в зоне спецоперации российские военные сбили 142 украинских беспилотника, сообщил 20 октября на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 142 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — сообщил Конашенков.

Бойцы группировки российских войск «Днепр» уничтожили в течение суток два склада боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, станцию радиоэлектронной разведки «Пластун». Бойцы нанесли поражение подразделениям четырёх бригад ВСУ в Запорожской области в районах села Каменское и в Херсонской области — в районах города Херсона, посёлка Днепровское и села Никольское.

Украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки «Днепр» 50 военных за сутки.

Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ нанесли в зоне СВО удар по цехам производства и запуска дронов ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Кроме того, уничтожены скопления живой силы, пункты временной дислокации иностранных наёмников и военной техники украинской армии в 131 районе.

Над территорией России в ночь на 20 октября дежурные средства ПВО уничтожили 110 беспилотников, в том числе 43 — над территорией Курской области. Над Белгородской областью уничтожено за ночь семь, над Брянской областью — шесть БПЛА.